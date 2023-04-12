В ЦРБ Чародинского района ответили на вопросы распространения и профилактики кори

Врач-инфекционист Чародинской районной больницы Асият Далгатова объяснила, как обезопасить себя и близких от заболевания кори и тяжелых последствий от нее.

«Ситуация по кори в Республике Дагестан остается напряженной. На сегодняшний день зарегистрировано 277 случаев заболевания, из которых 205 – составляют дети (89%). На долю не привитых против кори приходится – 97,8% (272 человека). Заболеваемость зарегистрирована на 20-ти территориях республики. В связи с массовой миграцией населения есть риск завоза и распространения вируса кори на территории нашего района!», — разъяснила Асият Далгатова.

— Признаки и симптомы как проходят у маленьких и взрослых?

– Корь – это высоко контагиозное острое вирусное заболевание. Характеризуется высокой температурой тела, воспалением верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, интоксикацией и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов. Особенно опасна корь развитием осложнений. Часто отмечаются осложнения в виде пневмонии, ларинготрахеитов, менингитов, энцефалитов.

— Нужна ли ревакцинация от кори?

— Единственным способом избежать заражения является вакцинация. Детям в плановом порядке проводится вакцина двукратно: в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация). Взрослые в возрасте до 35 лет должны быть привиты двукратно. Если человек не был привит и не болел корью, проводятся 2 прививки с интервалом между прививками не менее 3 месяцев. По эпидемическим показаниям без ограничения возраста.

– Что нужно сделать в первую очередь при заражении?

— Если вы были в контакте с больным корью или заболели ни в коем случае не посещайте общественные места. Необходимо вызвать врача на дом.

– Можно ли заразиться корью повторно?

— После перенесенной кори развивается стойкий, пожизненный иммунитет. Риск повторного заражения приравнивается к нулю.

— Есть ли анализы на корь?

— Существует анализ крови на антитела к кори. Этот анализ необходим для постановки диагноза или оценки поствакцинального иммунитета.

Будьте внимательными к своему здоровью и здоровью ваших близких!