Общество

В Центре одаренных детей прошло открытие «парты Героя»

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В Республиканском физико-математическом лицее-интернате прошло открытие «парты Героя», в честь Героя России Магомеда Нурбагандова. В официальной части приняли участие депутат дагестанского парламента Елена Павлюченко, директор Центра Шаганэ Баймурзаева, учителя и школьники.

«Если мы будем хорошо учиться, работать, поддерживать друг друга, наших бойцов, то победа будет за нами! Я встречалась с родителями Магомеда, и его отец сказал: «Он не мог иначе не смог бы поступить». И это показывает его силу духа, которая была воспитана в нашем Дагестане. Его подвиг должен быть примером для всех нас, мы должны помнить и чтить память Героев», — сказала Елена Павлюченко.

Также учащиесяцентра подготовили торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Звучали стихи, показали тематические сценки, спели песни о войне в память павших в годы Великой Отечественной войны, почтили их память минутой молчания.

«Сколько бы лет и десятилетий не прошло, мы будем снова и снова возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью. Мы помним о тех, кто, не жалея собственной жизни, защищал родную землю, наше настоящее», — сказала директор Центра Шаганэ Баймурзаева.

Источник: Мирмол

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