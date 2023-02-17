В центре «Мой бизнес» прошел семинар на тему «Как открыть бизнес благодаря социальному контракту»

В Махачкале в конференц-зале центра «Мой бизнес» прошел семинар на тему «Как открыть бизнес благодаря социальному контракту».

Перед слушателями выступили директор Центра поддержки предпринимательства РД Иса Мигитинов, заместитель руководителя управления социальной защиты населения по г Махачкала Есения Исрапилова, начальник отдела социальной поддержки Халимат Магомедова.

Есения Исрапилова подчеркнула, что в этом году комиссия будет очень избирательна к претендентам. «Все материалы предоставленные комиссии для получения социального контракта будут тщательно проверены и получат денежные средства те, кто пройдет полную проверку», — сказала Исрапилова.

Также она отметила, что все, кто получает денежные средства обязаны будут отчитаться за их реализацию: «Люди, которые получают 350 тысяч должны давать себе отчет, что в любом случае за этими средствами следит государство, надзорные органы и отчитываться за них необходимо». После разъяснения о том, как можно открыть социальный контракт слушатели смогли задать гостям интересующие их вопросы.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-centre-moj-biznes-proshel-seminar-na-temu-kak-otkryt-biznes-blagodarja-socialnomu-kontraktu/