В центре «Казань Экспо» пройдет форум по цифровым интеллектуальным технологиям

С 21 по 24 сентября 2021 года запланировано проведение Международнрго форума Kazan Digital Week, который состоится во второй раз. Мероприятие ориентировано на пользователей и разработчиков цифровых интеллектуальных технологий. Для участия в форуме статьи принимаются до первого мая по девяти направлениям, в числе которых «кибербезопасность», » цифровые технологии в сфере образования «, » инновации, интегрированные в бизнес» и т.д. Контакты для участия в форуме +7(987) 211-26-95, ведущий специалист информотдела ГБУ «Безопасность дорожного движения» Артем Сафин

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