В центре «Эврика» состоялось празднование Дня защиты детей

Сегодня, 2 июня, в Центре развития детей с особыми потребностями «Эврика» прошло праздничное мероприятие ко Дню защиты детей.

На мероприятии выступили воспитанники центра и аниматоры. К празднованию присоединилась член Общественной палаты РД, руководитель ООО «Экспресс-продукт» Виктория Гаджиева. Она передала центру сертификат на 100 000 рублей.

«В данном центре занимаются дети с синдромом Дауна, которых отправляют на различные соревнования и конкурсы. Конечно, для всего этого необходимо финансирование», — отметила Гаджиева.

В свою очередь, руководитель Центра Наида Абдуллаева рассказала, что «Эврика» функционирует с 21 марта этого года, здесь проводятся занятия по гимнастике, тхэквандо и лезгинке: «Наш центр открыт для всех. Занятия абсолютно бесплатные. Они проходят три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу с 15:00ч».

Добавим, что праздничное мероприятие в центре прошло при поддержке Минмолодёжи РД.