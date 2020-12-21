В центре «Альтернатива» обсудили проблему распространения коронавирусной инфекции

На заседании дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива» обсудили проблему распространения коронавирусной инфекции. Заседание провел начальник Управления информационной политики Главы РД Рашид Акавов. Приняли участие представители Минкомсвязи, Общественной палаты и журналисты.

Дискуссионный центр «Альтернатива» проводит встречи в Научной библиотеке Даггосуниверситета.

На этот раз говорили о том, что нужно сделать, чтобы избежать новой волны пандемии. Участники высказались за необходимость должного порядка в првседневной жизни граждан.