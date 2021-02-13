Общество

В центре Агульского района прошел масштабный субботник

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13 февраля в селе Тпиг Агульского района прошел масштабный субботник. Инициатором проведения работ по расчистке территории села стал глава Агульского района Закир Каидов. Руководил субботником глава Тпигской сельской администрации Раджаб Ахмедов.

На борьбу с мусором вышли работники администрации села Тпиг, коллектив Тпигской школы, а также другие неравнодушные сельчане. Участники субботника расчистили территорию вдоль русла реки Чирагчай и убрали стихийные мусорные свалки.

Аналогичные субботники прошли и в селах Кураг и Худиг, жители которых расчистили территории сел и обочины дорог.

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