В целях развития промышленного туризма в Дагестане будут запущены маршруты на производства

В целях развития промышленного туризма в Дагестане планируется запустить маршруты по предприятиям республики. В регионе уже функционирует маршрут на Чиркейскую ГЭС, сюда планируется включить маршрут на предприятия «Дагестан Стекло Тара», «Кизлярский коньячный завод», предприятие «Кизляр», а также международный аэропорт «Махачкала». Кроме того, по сообщениям министерства по туризму и народным художественным промыслам РД, в регионе планируется разработать экскурсии на предприятия по изготовлению урбеча, кубачинских ювелирных изделий и Кизлярском ножей. В общей сложности в Дагестане уже функционируют около семидесяти маршрутов. Наряду с этим, в регионе большое внимание уделяется и развитию туристской инфраструктуры. Так в посёлке Инчхе реализуется проект туристско-рекреационного комплекса «Инчхе Марина Каспий», в Карабудахкентском районе строятся проекты » Золотые пески» и «Каспий».

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