В целях развития Махачкалинского морского торгового порта проводится ряд мероприятий

По итогам первого квартала текущего года перевалка сухих грузов в Махачкалинском морском торговом порту по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась почти в два с половиной раза и составила 102 тыс.тонн. Кроме того, в целях развития порта прорабатывается возможность организации контейнерных перевозок на международных направлениях с транспортно-логистическими компаниями. В числе других мероприятий проводится работа по увеличению скорости прохождения таможенных процедур в порту Махачкалы. В этих целях установлена договоренность с ФТС России о передислокации в морской пункт пропуска «Махачкала» мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

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