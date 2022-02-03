В целях просвещения граждан в Махачкале запущен троллейбус финансовой грамотности

В целях финансового просвещения граждан в общественном транспорте Махачкалы размещаются информационные материалы. Так, на троллейбусе, который курсирует между Махачкалой и Каспийском по двести шестьдесят третьему маршруту, размещена информация с сайта «Финансовая культура». Эти мероприятия реализуются Отделением Банка России в Дагестане совместно с администрацией города Махачкалы. По словам заместителя управляющего Отделением Банка России в Дагестане Светланы Бацыны, данная форма финансового просвещения предназначена для разновозрастных категорий граждан для получения актуальных и необходимых знаний. Аналогичная информация размещена и на видеотабло на оживлённых улицах Махачкалы.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники