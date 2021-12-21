Общество

В целях повышения читательской грамотности стартовал конкурс «Школьный книжный вызов»

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Стартовал онлайн-конкурс «Школьный книжный вызов», который нацелен на повышение читательской грамотности школьников. Конкурс проводится как среди школ, так и среди учащихся. Для общеобразовательных учреждений соревнование проводится в пяти номинациях, а среди учащихся — в девяти номинациях, плюс одна номинация для руководителя чтения. Итоги соревнования будут подведены накануне нового учебного года в 2022 г. Вся подробная информация о конкурсе на официальной странице конкурса https://inlnk.ru/pok8B.

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