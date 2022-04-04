В целях оказания помощи в адрес беженцев ДНР и ЛНР от Агульского района была передана партия гуманитарной помощи

Груз состоял из продовольственных товаров и медикаментов. Приобретение продуктов для беженцев Донбасса происходило при непосредственном участии главы МО «Агульский район» Закира Каидова, специалистов учреждений и организаций муниципалитета и районной администрации. Касательно лекарственных препаратов, то их предоставил депутат НС РД от Агульского района Магомедали Гаджиомаров.

Организация гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР продолжается. Товары, которые собраны для участия в акции, должны соответствовать некоторым требованиям. В частности груз должен быть на поддонах, что необходимо для оперативной разгрузки, также он должен быть упакован в мелкую или среднюю тару, вместе с грузом обязательно должна быть накладная.

Более полная информация по вопросам оказания гуманитарной помощи по номеру: 8(928)064-10-00.

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