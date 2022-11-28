Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Оперативного штаба по развитию экономики региона сообщил о том, что в целях обеспечения продовольственной безопасности, Дагестан наращивает посевы сельхозкультур. В текущем году общая посевная площадь превысила предыдущие показатели на 12 тысяч гектар. Увеличились и посевы зернобобовых и зерновых культур. В этом году было высеяно почти сто семьдесят тысяч гектаров.

В ходе заседания и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов сообщил о том, что в сентябре была полностью завершена уборка озимых зерновых, яровых колосовых и кукурузы. Уборка риса, по словам Шарипова, находится на заключительной стадии.