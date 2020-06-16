В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана проведут досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ

21 июня жители труднодоступных и отдаленных населенных пунктов республики смогут проголосовать досрочно за поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщает Избирком республики.

Досрочное голосование пройдет в населенных пунктах таких районов как Ахвахский, Гунибский, Ботлихский, Цумадинский, Гергебильский, Гумбетовский, Шамильский, Рутульский, Унцукульский.

Избирательных участков всего сто шесть. Отметим, голосование назначено на 1 июля Указом главы государства. Желающие также смогут проголосовать и в течение шести дней, предшествующих основной дате.

Источник: https://www.riadagestan.ru/