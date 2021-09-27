В третий день международного молодежного форума «Каспий» прошли семинары и тренинги о волонтерстве и патриотическом воспитании

В эти дни на территории базы «Прибой» города Избербаш проходит международный молодежный форум «Каспий-2021». Для участников форума подготовлена программа, включающая различные направления, в числе которых добровольчество, патриотизм, профилактика асоциальных явлений и другое. По данным темам 27 сентября состоялись семинары и тренинги по изучению инновационных технологий в волонтерстве, развитию межнационального общения и защите от психологического насилия. Напомним, международный молодёжный форум «Каспий-2021» проводится Министерством по делам молодежи Дагестана.

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