В трех регионах СКФО модернизируют коммунальную инфраструктуру по госпрограмме

Компенсация расходов предусмотрена в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа на 2022-2024 годы.

Правительство страны направит республикам 7,4 млрд рублей Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии. Эти средства для выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций при установлении населению тарифов ниже экономически обоснованного уровня.

Компенсация расходов предусмотрена в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа на 2022-2024 годы. Полученные средства могут быть направлены ресурсоснабжающими организациями на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

В Минэкономразвития России отметили, что на Северном Кавказе текущий уровень тарифов на коммунальные услуги приводит к возникновению дефицита тарифной выручки ресурсоснабжающих предприятий для расчетов с контрагентами и недофинансированию ремонтных и инвестиционных программ.