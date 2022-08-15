В трех муниципалитетах Дагестана завершается строительство детсадов

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов в пятницу, 12 августа, в рамках рабочего выезда посетил Табасаранский район и города Каспийск и Дагестанские Огни. В муниципалитетах вице-премьер проинспектировал ход строительства дошкольных учреждений и их готовность к открытию 1 сентября.

Первым объектом проверки стал «Детский сад № 34 «Золотой ключик» на 250 мест в городе Каспийске.

Здание сада состоит из 2 блоков: игровая, спальни – 644,03 кв. м, 603,06 кв. м и пищеблока с актовым залом – 221,88 кв. м, 77,80 кв. м.

Каждое помещение для групп оснащено детскими кроватями, стульями и столами, а также грифельными досками. Все прогулочные участки на территории оборудованы игровыми площадками, а спортивный и музыкальный залы необходимым инвентарем.

Далее вице-премьер выехал в город Дагестанские Огни, где проверил МБДОУ «Детский сад №7 Солнышко» на 200 мест.

В детском саду просторные групповые и спальные комнаты, физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, медицинский кабинет, пищеблок и необходимые административные и технические помещения.

Здание детского сада обеспечено доступом для маломобильных групп населения. А на прилегающей территории установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, также проведены работы по благоустройству и озеленению. Детский сад рассчитан на 8 групп для детей от 2 до 7 лет.

Проверка объектов завершилась в селе Сиртич Табасаранского района, где строится детский сад «Рассвет», рассчитанный на 60 детей. В детсаде предусмотрено все для комфортного пребывания детей — помещения укомплектованы современными средствами для дошкольного образования и воспитания, а прогулочные участки оборудованы игровыми площадками.

Стоит отметить, что строительство всех трех объектов велось в рамках реализации нацпроекта «Демография» в целях создания новых мест и решения вопроса ликвидации очередности в дошкольных организациях.

Подводя итоги поездки, Муслим Телякавов отметил, что самая высокая готовность наблюдается в детском саду №7 «Солнышко» в городе Дагестанские Огни.

«Его можно считать образцовым, а проект детсада использовать в качестве примера при строительстве дошкольных образовательных учреждений в других муниципалитетах республики.

Что касается детсадов «Золотой ключик» в Каспийске и «Рассвет» в селе Сиртич Табасаранского района, то по ним даны соответствующие поручения, все замечания должны быть устранены в течение недели, чтобы обеспечить открытие объектов 1 сентября», — отметил вице-премьер.