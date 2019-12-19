В Тпигской СОШ прошли финальные «Веселые старты»

Большую ценность в жизни каждого человека имеет здоровье. Для родителей важно, чтобы их дети выросли крепкими и здоровыми. Одной из важных задач, стоящих перед школой, является пропаганда здорового образа жизни и воспитание у детей чувства товарищества и творческого мышления.

19 декабря в спортивном зале школы провели общешкольную финальную игру «Веселые старты», в которой учавствовали 2 команды: «Отважные сердца» и «Адреналин».

Организатором этого спортивного мероприятия выступила Тпигская СОШ в лице директора Абдулризака Абаевича.

Веселые старты – это эстафетная игра, которая активно настраивает ребят идти к цели как можно быстрее, обогнав соперника.

Для судейства было приглашено независимое, строгое, но справедливое жюри в составе помощника главы Агульского района по развитию спорта и физической культуре Насми Булгаева, начальника Отдела образования Агульского района Магомеда Гусейнова, председателя Совета старейшин района Магомеда Омарова, и помощника главы Али Ибрагимова.

Обе команды отбирались из числа учеников старших классов учителями по физической культуре Магомедом Омаровичем и Курбаном Эмировичем. Ими была подготовлена программа, включающая в себя различные конкурсы и эстафеты.

Ведущий Магомед Омарович четко и ясно объяснял условия и правила игры. Начали команды с разминки и озвучки девиза. В ходе игры ребята обоих команд показали скорость, ловкость, силу и сплоченность.

У каждой команды были свои активные болельщики, благодоря которым у команд повышалось желание победить. Соревнования прошли в очень активной и веселой обстановке.

Подведя итоги, жюри присудило победу команде «Отважные сердца», которой вручили кубок и грамоты. Организаторы мероприятия выразили слова благодарности обеим командам за интересную развлекательную игру.

Батитай Габибулаева