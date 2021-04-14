В Тпигской школе прошла декада по обществознанию и истории

В МКОУ «Тпигская СОШ» состоялась декада по обществознанию и истории. Данное мероприятие проводится в рамках общеобразовательных декад, которые стартовали во всех школах муниципалитета.

Во втором полугодии текущего учебного года МКУ «Отдел образования» МО «Агульский район» инициировал проведение декад по основным учебным предметам, предварительно разделив все школы муниципалитета на зоны. Школа села Тпиг включена в третью зону, куда также входят школы сел Мисси, Хутхул и Буркихан.

В день декады в Тпигскую школу прибыли представители всех школ третьей зоны: учителя истории и обществознания и их ученики.

Мероприятие в рамках историко-обществоведческой декады было подготовлено преподавателями истории и обществознания школы села Тпиг Рамазановым Р.М., Баджаевой И.Г., Ибрагимовой Е.М.

Открытый урок по теме «Избирательные системы. Выборы» провел учитель Рашид Рамазанов. В рамках мастер-класса он рассказал об основных аспектах избирательного процесса, уделив внимание особенностям выборной системы в России и реализации активного и пассивного избирательного гражданского права.

Данная тема является крайне актуальной не только с точки зрения ее всеохватывающего аспекта, ведь выборы являются важной составляющей любой демократической политической системы, но и потому, что данная тема часто встречается в вопросах ЕГЭ и ОГЭ.

В процесс урока активно включался и диалоговый формат беседы, который позволял учащимся задавать интересующие вопросы, а также демонстрировать свою политическую грамотность и заинтересованность в важнейших процессах нашей государственности.

По завершении лекции слово было предоставлено кандидатам в президенты. Острая борьба за голоса электората разгорелась между учащимися 11 класса МКОУ «Тпигская СОШ» Ибичаевой Сабиной и Рамазаном Шабановым. Ребята подготовились основательно. По очереди они представили свои предвыборные программы, каждая из которых содержала предложения и интересные пути решения социальных и экономических проблем. Особенно актуальными аудитории показались их предложения в сфере развития образования, экономики.

Завершив выступления, участники перешли к дебатам и прениям. Задавая вопросы, которые могли поставить соперника в тупик, кандидаты предлагали свое виденье в решении озвученных проблем, в числе которых активно обсуждались вопросы экологии. Итогом мероприятия стали выборы.

Свою волю аудитория изъявила согласно всем принципам избирательного права России, главные из которых это один гражданин — один голос, тайное и добровольное голосование. Подсчет голосов проводила избирательная комиссия, которая определила победителя. Новым президентом избран Рамазан Шабанов. По мнению аудитории, это обусловлено тем, что предвыборная программа кандидата содержала предложения по решению дорожного вопроса и развития системы образования.

Однако, самым главным моментом здесь является то, что молодежь демонстрирует заинтересованность жизнью государства и свою активную гражданскую позицию.

Историко-обществоведческая декада прошла крайне динамично и познавательно. Подобные мероприятия позволяют педагогам района проводить обмен методиками преподавания с целью улучшения качества подготовки и нахождения новых возможностей обучения детей основам общеобразовательных дисциплин. Каждый из предметов, задействованный в декаде, несет свои уникальные знания, которые в единстве формируют личность ученика.

Алена Магомедова