Нацпроекты в РД

В Терекли-Мектебе начато строительство современного стадиона

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16 сентября Ногайский район с рабочим визитом посетил первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Зайнал Салаутдинов. Целью визита в северный Дагестан была инспекция строительства центрального стадиона в селе Терекли-Мектеб.

Салаудинов обсудил с начальником МКУ «Отдел капитального строительства» А. Тангатаровым и генеральным подрядчиком фирмы «АГАТ» Б. Акавовым актуальные рабочие вопросы. Напомним, что введение в эксплуатацию стадиона запланировано на 2023 год.

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