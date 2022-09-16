В Терекли-Мектебе начато строительство современного стадиона

16 сентября Ногайский район с рабочим визитом посетил первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Зайнал Салаутдинов. Целью визита в северный Дагестан была инспекция строительства центрального стадиона в селе Терекли-Мектеб.

Салаудинов обсудил с начальником МКУ «Отдел капитального строительства» А. Тангатаровым и генеральным подрядчиком фирмы «АГАТ» Б. Акавовым актуальные рабочие вопросы. Напомним, что введение в эксплуатацию стадиона запланировано на 2023 год.