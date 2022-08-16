В текущем году в Рича появится мини-футбольное поле

Новые полноразмерные и мини-футбольные поля появятся в 11 муниципалитетах Дагестана.

Семь муниципальных образований республики получат в этом году мини-футбольные поля от Минспорта республики.

Предусмотрено приобретение и устройство мини-футбольных полей размером 41х21 м для сёл: Рича Агульского района, Чиркей Буйнакского района, Алмак Казбековского района, Леваши Левашинского района, Цияб Ичичали и Куруш Хасавюртовского района, а также города Дербента.

Кроме того, планируется устройство полноразмерных футбольных полей в городах Дагестанские Огни и Кизляре, в селе Бабаюрте Бабаюртовского района.

Завершены работы по устройству полноразмерного футбольного поля в селе Хучни Табасаранского района. Спортивные объекты возводятся в рамках 4-х стороннего соглашения между Российским футбольным союзом, Минспортом РФ, Республикой Дагестан и Федерацией футбола РД.