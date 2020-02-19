В текущем году в Дагестане вырастет финансирование национального проекта «Здравоохранение»

Суммарное финансирование в размере двадцати миллиардов рублей будет направлено на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в РД за шестилетний период. Об этом сказал руководитель Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

Глава ведомства отметил, что в республике реализуется семь региональных направлений нацпроекта, а его главная цель – это снижение показателей смертности, увеличение продолжительности жизни, а также доступность первой помощи.

Для достижения этих целей и задач в Дагестане активно закупается новое медицинское оборудование, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты.

Также для улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи активно реализуется проект «Бережливая поликлиника»