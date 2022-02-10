В текущем году на развитие птицеводства в республике предусмотрено 25 миллионов рублей

До 2025 года в целях развития птицеводства в Дагестане планируется направить в общей сложности почти полмиллиарда рублей. В 2022 году будет выделено двадцать пять миллионов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку и расширение предприятий, что позволит обеспечить куриным яйцом внутренний рынок и выйти на экспорт. По словам врио министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Баттала Батталова, эти и другие меры направлены на изменение ситуации в отрасли, а именно нарастить выращивание яйца и бройлеров.

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