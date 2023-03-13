В текущем году на обеспечение жильём детей-сирот в Дагестане направят 779,1 млн рублей

Об этом сегодня в ходе заседания под руководством Сергея Меликова сообщил руководитель Минстроя Дагестана Артур Сулейманов. Это позволит обеспечить жильём порядка 350 детей-сирот.

«Соглашения со всеми муниципалитетами уже подписаны», – доложил министр.

Сулейманов напомнил, что в республике принят закон о дополнительной социальной поддержке сирот, которые достигли 23 лет. Согласно документу, предусматривается возможность предоставления сертификата на приобретение жилого помещения. Таким образом, дети-сироты могут вместо стандартного формата получения жилья выбрать сертификат и самостоятельно купить квартиру.