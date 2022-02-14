В течение полмесяца 10%

По состоянию на 14 февраля в “красной зоне” Агульской ЦРБ находятся 6 пациентов, у которых болезнь протекает без осложнений. По словам главврача медицинского учреждения Магомедзагида Багаудинова, в ковидной зоне развернуто 10 коек, 4 из которых свободны, больные обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами. Также Багаудинов отметил, что активно ведется вакцинация и ревакцинация жителей муниципалитета и уже достигнут показатель иммунизации в 65,12%. Ранее “Вести Агула” сообщали, что Багаудинов озвучивал планы до конца текущего месяца довести этот показатель до 70%, но сегодня на совещании у главы муниципалитета он проинформировал о том, что им под силу довести цифру по иммунизации от коронавирусной инфекции до 75%. Важно отметить, что коллективный иммунитет можно будет достигнуть только при подобном подходе.

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