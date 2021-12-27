Культура, Образование

В Театральном институте имени Б.Щукина откроют лезгинскую студию

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Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел встречу с ректором Театрального института им.Б.Щукина, народным артистом Российской Федерации, профессором Евгением Князевым.

Обсудили организацию лезгинской студии на базе Театрального института им Б.Щукина для повышения профессионального уровня национального театра и пополнения высококвалифицированными кадрами.

Планируется, что это будет 10 молодых людей, которые поедут учиться в институт им.Б.Щукина на бюджетные места, а в дальнейшем вернутся в республику для работы в местных театрах.
Обучение будет проходить по специальности «Актерское искусство».

В настоящее время идет отбор абитуриентов.
Евгений Князев отметил, что в 2016 году при его содействии была создана дагестанская студия на базе ведущего театрального вуза страны, в которой обучалось 12 студентов из Дагестана. По завершении обучения в 2020 году они вернулись в Дагестан.

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