В Тарумовском районе состоялось открытие Масленичной недели

В Тарумовском районе 20 февраля состоялось открытие Масленичной недели – одного из самых древних русских праздников проводов Зимы и встречи Весны.

Изначально православный праздник Широкой Масленицы стал в Тарумовском многонациональном районе всенародным, одним из самых любимых.

Участие в празднике приняли глава МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин; председатель районного Собрания депутатов Владимир Сячин; заместитель главы района Гаджиудрат Кебедов; начальник отдела культуры Гульнара Самедова; начальник клиентской службы Социального фонда России в Тарумовском районе Светлана Давыдова; председатель Женсовета Лариса Горохова и др.

Праздники Масленицы в Тарумовском районе всегда отмечались широко, массово, весело. В этом году его отметили скромно, но яркость и красочность мероприятия осталась, как и щедро накрытые угощениями столы.

Работники Центральной районной библиотеки и Женсовета; Школы искусств; Домов культуры и библиотек Таловки и Ново-Георгиевки, сельских администраций этих сел; Тарумовского клуба «Ветеран» и депутатов Тарумовского сельского Совета потрудились на славу!

Гости праздника угощались пирогами и ватрушками, домашними разносолами и, конечно, блинами со всевозможными начинками.

Очень постарались и работники Тарумовского Центра культуры, подготовив для зрителей яркую, красочную концертную программу. Ведущие Елена Ремизова и Гульнара Баландина рассказали о значении каждого дня Масленицы, а тематические концертные номера, которые исполнили участницы НФК «Рыбачки»; «Таловчанка»; «Рябинушка»; Заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева; работник ДК Гульнара Баландина и Вероника Айланматова из села Кочубей очень порадовали зрителей, как и выступления детского образцового ансамбля ДШИ «Ложкари».

Восхищение и длительные аплодисменты зрителей вызвало выступление хореографического ансамбля «Грация» из Калиновки под руководством Ларисы Васюковой. Новые сценические костюмы, отточенность каждого движения, пластика и грация юных артисток были на высоте!

Завершением праздника стало угощение всех зрителей в зале вкусными блинами.

Впечатлением от праздника поделился начальник отдела сельского хозяйства Сайпудин Хапизов, который отметил: «Особенность Тарумовского района – его трудолюбивые люди, дружба и единство его многонациональных жителей. А праздники объединяют, бесспорно!».

«Праздник добрый и красивый», — сказала участница «Грации» Райсат Омарова, а десятиклассника Тарумовской СОШ Шамиля Бисултанова впечатлили ватрушки. «Впервые такие вкусные ем!», — сказал Шамиль.

На мероприятии также присутствовала мама мобилизованных братьев Андрея и Павла Осиповых из Тарумовки, которая поблагодарила организаторов за праздник. «Наши дети сейчас воюют именно за то, чтобы был мир, чтобы была радость, не было беды», — сказала Марина Осипова.

Безопасность мероприятия обеспечили работники ОМВД России по Тарумовскому району.