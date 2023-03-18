Общество

В Тарумовском районе прошел общереспубликанский субботник

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Как всегда, тон субботнику задали работники районной администрации, которые дружно убирали территорию, центральную площадь и прилегающую улицу.

Активное участие в Общереспубликанском субботнике приняли работники суда, Центральной районной больницы и сельских ФАПов; работники ОМВД России по Тарумовскому району, школ, детсадов, сельских муниципалитетов; военного комиссариата, культуры, библиотек, МФЦ, УСЗН, ЦЗН; Дома «Милосердие», Тарумовского отдела ФСБ; Пенсионного фонда, газовых и энергоснабжающих служб, просто неравнодушные жители сел.

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