В Тарумовском районе изготовят 300 ножей для военных и мобилизованных

Директор ООО «Дагестан» Юсуп Юсупов, занимающийся изготовлением клинкового оружия, выступил с предложением изготовить для военных и мобилизованных Тарумовского района, участвующих в специальной военной операции, 300 ножей и отправить их в зону СВО к 23 февраля, Дню защитника Отечества.

«В СВО участвует много наших дагестанцев, они отличаются отвагой и мужеством. Хочется как-то их поддержать», — говорит он.

24 января разговор об этом шел в ходе рабочей встречи с Гаджиудратом Кебедовым, заместителем главы администрации МР «Тарумовский район» РД.

Гаджиудрат Кебедов отметил: «Гуманитарная помощь мобилизованным, принимающим участие в СВО, оказывается районом по многим направлениям. Уверен, что солдат в зоне боевых действий порадует подарок Юсупа Юсупова. Им нужны наше внимание и поддержка».

Источник: https://t.me/tarumovka1_news/4530