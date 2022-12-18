В Табасаранском районе завершается осенний призыв

Очередная команда призывников отправилась сегодня на республиканский сборный пункт в городе Махачкале.

В ряды Вооруженных сил России от военкомата Табасаранского района были отправлены еще 4 человека. Проводить их пришли родственники. Будущих воинов подробно проинструктировал начальник отделения подготовки и призыву военного комиссариата района Рафик Касимов.

На республиканском призывном пункте они проходят медицинскую комиссию, а после распределения отправиться по местам постоянной дислокации. После учебы военной науке они получат военно-учетные специальности. Все они будут служить в частях на территории России, в зону проведения СВО они направлены не будут.

Призывная кампания стартовала в этом году 1 ноября, на месяц позже обычного, и продлится до конца года.