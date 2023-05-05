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В Табасаранском районе вручили 2 Ордена Мужества посмертно

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Вчера, 4 мая, в администрации Табасаранского района руководитель муниципалитета Магомед Курбанов вручил Ордена Мужества родным погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО сержанта Найбуллы Шихалиева и рядового Шамсутдина Муталимова.

Высокие награды вручили супруге Найбуллы — Жанне Шихалиевой и отцу Шамсутдина — Назиму Муталимову.

Церемония вручения состоялась при участии военного комиссара района, представителей общественности и глав сельских поселений.

На вручении Орденов присутствовали также мать, брат и малолетний сын Найбулы Шихалиева.

«Ваши сыновья погибли за правое дело. Их имена навсегда вписаны в историю. Потомки героев будут гордиться сегодняшними кавалерами Орденов», — подчеркнул на вручении глава муниципалитета.

Руководитель района заверил, что муниципалитет окажет родным погибших в СВО всестороннюю поддержку. В частности, в ближайшее время Магомед Курбанов переговорит с главой Каспийска Борисом Гонцовым, чтобы совместно решить вопрос с устройством в детский сад города сына Найбуллы Шихалиева.

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