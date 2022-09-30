В Табасаранском районе в рамках проекта «Мой Дагестан — Мои дороги» отремонтируют 10 улиц

29 сентября глава Табасаранского района Магомед Курбанов ознакомился с ходом ремонта улицы в селении Аркит. В поездке участвовали также представители заказчика МКУ «СЕЗ» и глава Аркитского сельского поселения Рустам Шихмагомедов.

29 сентября глава Табасаранского района Магомед Курбанов ознакомился с ходом ремонта улицы в селении Аркит. В поездке участвовали также представители заказчика МКУ «СЕЗ» и глава Аркитского сельского поселения Рустам Шихмагомедов.

Ремонт улицы Аркитской в селе Аркит проводится в рамках республиканской программы «Мой Дагестан — Мои дороги» за счет выплаченного жителями района транспортного налога, который был возвращен из республиканского бюджета в виде субсидии. Взаимосвязь прямая — чем больше собранного налога, тем больше ремонтируются дороги.

Улица Аркитская является центральной в населенной пункте и на ней расположены практически все общественно-значимые здания и места для проведения досуга. Ранее она была асфальтирована, но за прошедшее время твердое покрытие было сильно разбито. Теперь же дорожные строители покрыли его новым слоем асфальта на протяжении 1,3 километра, не забыли и пересечения примыкающих к улице переулков.

«Твердое дорожное покрытие в населенных пунктах нашего района это и удобство для жителей, и долговечность отремонтированных дорог. Владельцы транспортных средств должны понимать, что своевременная оплата транспортного налога возвращается к ним виде качественных дорог», — сказал Магомед Курбанов.

Всего в настоящее время в различных населенных пунктах района по программе «Мой Дагестан — Мои дороги» производится ремонт 10 автодорог местного значения.