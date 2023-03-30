В Табасаранском районе установят противопожарные устройства в домах семей погибших участников СВО

Накануне глава Табасаранского района Магомед Курбанов провел встречу с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2 по г. Дагестанские Огни и Табасаранскому району Магомедюсуфом Абдуризаковым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации работы по установке противопожарных устройств — автономных пожарных извещателей в местах проживания малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Магомед Курбанов дополнил, что муниципалитетом также принято решение установить такие извещатели в Табасаранском районе в жилых домах семей погибших участников СВО.

В ходе беседы был обговорен порядок определения домовладений, подлежащих оборудованию пожарными дымоизвещателями, приобретения и установки данных приборов.

В обсуждении приняли участие заместитель главы муниципалитета по общественной безопасности Ринат Мирзабалаев и заместитель Председателя Собрания депутатов муниципалитета Яшар Абдуллов.

Источник