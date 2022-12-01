В Табасаранском районе торжественно открыли виноградно-плодоовощное хранилище мощностью в одну тысячу тонн

1 декабря 2022 года при участии Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялась торжественная церемония открытия виноградно-плодоовощного хранилища мощностью в миллион килограмм. Новый объект открыли в селе Тинит Табасаранского района Дагестана.

В приветственной речи, Председатель Правительства Республики Дагестан поздравил всех присутствующих с этим значимым событием. «Мы люди из сёл, и когда на селе какой-то объект создаётся и открывается, на душе становится приятно», — отметил премьер.

По его словам, создание нового хранилища является очень актуальным, особенно в условиях санкций. «У нас в регионе реализуются ещё проекты, мы хотим строить плодо-овощехранилища с большим объектом до 20-30 тысяч тонн», — сказал Абдулмуслимов.

Напомним, строительство объекта велось больше года, при общем объеме инвестиций более восьмидесяти миллионов рублей.