В Табасаранском районе состоялась встреча Комитета семей воинов Отечества с родными погибших участников спецоперации

Сегодня, 23 мая, глава Табасаранского района Магомед Курбанов принял участие во встрече Комитета семей воинов Отечества Республики Дагестан с родными и близкими солдат, которые погибли при исполнении воинского долга на специальной военной операции.

Встреча прошла в администрации муниципалитета по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Узнать, какие вопросы волнуют сейчас близких погибших солдат, в район приехали руководитель дагестанского отделения Комитета семей воинов Отечества Интизар Мамутаева, ее коллега из Республики Карелия Алена Олихейко, заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова, начальник отдела по делам ветеранов Минтруда РД Зухраханум Мурадова, а также руководители организаций и ведомств.

Открывая встречу, Магомед Курбанов напомнил, что 49 ребят из Табасаранского района отдали жизни, защищая Родину. «Мы благодарны родным и близким этих воинов, которые воспитали истинных патриотов Отечества. Наш долг заключается в том, чтобы отцы, матери, жены и дети наших погибших земляков ощущали постоянную поддержку и заботу всех органов власти в решении возникающих вопросов и пожеланий», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Встреча прошла в формате свободного открытого общения. Близкие погибших солдат поделились своими проблемами, в их числе, возможности трудоустройства для членов семей, льготного санитарно-курортного лечения при необходимости, записи детей в детские сады, вопросы о мерах дополнительной социальной поддержки, льготного поступления в вузы для детей, и многие другие.

Все поднятые на встрече вопросы взяты на контроль главы района. По решению части из них уже даны поручения ответственным с указанием сроков для исполнения.

Поблагодарив за содействие, мать погибшего Магомеда Абдуризаева из селения Хучни Арминэ Абдуризаева сообщила о форме самоорганизации матерей и вдов солдат. Она рассказала, что создана группа, в которой состоят матери погибших солдат. В ней они делятся информацией по различным типовым ситуациям, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

«Нам было важно услышать ваш голос, узнать, что вас волнует и каким образом мы можем вам помочь», — сказала в завершение встречи Интизир Мамутаева, пожелав участникам встречи силы духа и терпения.