В Табасаранском районе провели капремонт в школе, которой больше полувека

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе рабочей поездки в Табасаранский район посетил Ягдыгскую СОШ № 1, где в рамках федерального проекта «Развитие образования» в этом году был проведен капитальный ремонт.

На объекте гостей встретил директор школы Осман Магомедов, который провел для них экскурсию по зданию и прилегающей территории.

В этом году школа отмечает 55-лет с момента основания. Капитальный ремонт стал хорошим подарком к юбилею, благодаря которому ученики могут получать знания в уютных классах, а учителя — работать в комфортных условиях», — рассказал он.

По завершению экскурсии директор школы озвучил Абдулмуслиму Абдулмуслимову инициативу жителей села — назвать школу именем заслуженного врача России Мирзамагомеда Магомедова.

Премьер-министр инициативу поддержал и дал поручение ответственным лицам ускорить процесс.

В рамках проекта «Образование» муниципалитету выделено 30 школьных автобусов на перевозку детей, помимо этого в 33 школах района реализуется проект «Точки роста».