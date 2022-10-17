В Табасаранском районе провели акцию «Посылка солдату»

В администрации Табасаранского района в целях организации работы по решению жилищно-бытовых и других вопросов жизнеобеспечения, оказания адресной помощи, а также дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО, мобилизованных граждан в ВС РФ из района создан волонтерский штаб «Мы вместе».

Недавно члены этого штаба во главе с его председателем, заместителем главы района Ринатом Мирзабалаевым организовали акцию помощи мобилизованным и участникам СВО «Посылка солдату». В акции приняли участие образовательные учреждения района, в ходе которой на добровольной основе были собраны и отправлены 17 ящиков предметов первой необходимости участникам СВО. На этой неделе ожидается очередная отправка помощи.

Источник: http://golostabasarana.ru/news/media/2022/10/17/v-tabasaranskom-rajone-proveli-aktsiyu-posyilka-soldatu/