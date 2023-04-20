В Табасаранском районе прошёл третий день выставки священных реликвий Пророка Мухаммада ﷺ

Вчера, 19 апреля, предпоследний день выставки реликвий Пророка Мухаммада ﷺ в Хучни.

В Табасаранском районе она проходит впервые. Люди не хотят упустить уникальную возможность увидеть предметы, принадлежавшие посланнику Всевышнего, поэтому поток желающих приобщиться к святыням в спорткомплексе им. Мирзы Калукского в этот день был ещё больше, чем в предыдущие.

Согласно графику, взглянуть на священные артефакты посчастливилось жителям 9 сельских советов района — Тинитского, Дюбекского, Гурикского, Хели-Пенджикского, Аракского, Аркитского, Кужникского, Куркакского и Марагинского.

Также на выставку пришли коллективы медработников Табасаранской Центральной районной больницы, пожарной части и Комплексного центра социального обслуживания населения.

Жители района после посещения выставки искренне благодарят всех причастных к проведению благодатного мероприятия накануне одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам.

«В третий день был организован ифтар на более 3 тысяч посетителей. Паломникам здесь созданы все условия для комфортного пребывания. Завтра, в последний день выставки реликвий в нашем районе, мы проводим масштабный коллективный ифтар. Его начало в 16.00. Приглашаем в спорткомплекс на разговение всех желающих», — отметил глава района Магомед Курбанов.

Выставка круглосуточная, она продлится до вечера 20 апреля. После ифтара священные реликвии торжественно проводят.