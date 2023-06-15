В Табасаранском районе прошло культурно-просветительское мероприятие, посвящённое столетию Расула Гамзатова

15 июня глава Табасаранского района Магомед Курбанов принял участие во встрече табасаранской поэтессы Гюльбики Омаровой с почитателями её таланта.

Мероприятие, посвященное столетию поэта Расула Гамзатова, состоялось в новой модельной библиотеке в Хучни.

Член Союза писателей России Гюльбика Омарова является автором стихов и поэм на родном языке, помимо этого она автор переводов, в том числе, Пушкина и двухтомника Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Высоко оценён её труд – перевод знаменитого произведения великого поэта «Журавли».

От имени всего табасаранского народа Магомед Курбанов поблагодарил поэтессу и переводчицу за значительный вклад в развитие табасаранской культуры.

«Мой Дагестан» — является настольной книгой сильных личностей современности. Ее переводом вы обогатили табасаранскую культуру и язык. Переводить на родной язык Пушкина и Гамзатова под силу только выдающимся поэтам», — подчеркнул глава муниципалитета.

На мероприятии в исполнении учащихся школ района и работников библиотеки прозвучали стихи Расула Гамзатова в переводе Гюльбики Омаровой.

Далее состоялось общение участников встречи с прибывшей гостьей. Всем была интересна интерпретация поэтом множества актуальных вопросов, так как в творчестве Гюльбики Омаровой наряду с философскими присутствуют и патриотические темы. Значительную часть творчества поэтесса посвятила детям для приобщения к родному языку и его сохранения.

С этой же целью с собой Гюльбика Омарова привезла книги для детей. Их раздадут в лучшие детские дошкольные учреждения Табасаранского района. В подарок новой модельной библиотеке, которая пока является единственной в Южном Дагестане, Гюльбика Омарова привезла свои книги. В библиотеке будет создан стенд, посвящённый творчеству поэта.