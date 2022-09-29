В Табасаранском районе прошла молодежно-патриотическая акция в поддержку курса Президента России

Молодежно-патриотическая акция в поддержку курса Президента России Владимира Путина «За Россию» прошла сегодня во дворе Хучнинского многопрофильного лицея №1.

Акция была проведена по инициативе молодежных общественных организаций при поддержке Молодежного центра администрации муниципалитета. В мероприятии участвовали такие молодежные организации как «Волонтеры Победы», юнармейцы, молодогвардейцы, учащиеся Хучнинского лицея №1, Гимназии района. Поддержать акцию пришли и глава Табасаранского района Магомед Курбанов, его заместитель Заур Мусаев, председатель Собрания депутатов района Иса Исаев, председатель Совета старейшин района Кумалат Кумалатов и др.

«Сегодня мы выражаем полную солидарность с действиями Главы государства Владимира Путина и поддерживаем российскую армию, которая является плоть от плоти нашего народа. Мы уверены, что наша армия успешно справится с поставленными задачами и победа будет за нами», — сказал на акции Магомед Курбанов. Слова поддержки курса Президента России и нашей славной армии выразили и все выступавшие на митинге.

Участники акции выстроились буквой Z (ставшей неофициальным символом наших войск участвующих в специальной военной операции на территории Украины». Ученики лицея прочитали стихи патриотической тематики «Мы за Россию, за Президента».

Кульминация акции прошла на районном стадионе, где активисты молодежных организаций развернули флаг России размерами 40 на 20 метров. Огромный триколор специально для этой цели предоставил Минмолодежи республики.