В Табасаранском районе прошла масштабная патриотическая акция, посвященная встрече с участниками СВО

Сегодня, 1 октября, в Табасаранском районе на крепости «Семи братьев и одной сестры» прошла масштабная патриотическая акция, посвященная встрече с участниками СВО, прибывшими на территорию муниципалитета.

Организатором акции выступил молодежный центр администрации совместно с молодежными объединениями района. Во встрече приняли участие глава района Магомед Курбанов, депутат Народного Собрания РД Алавудин Мирзабалаев, представители общественных организаций, «Волонтеры Победы», юнармейцы, учащиеся Хучнинского лицея №1, Гимназии района, Хучнинской школы №2.

Почетными гостями акции были военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции на Украине. Это Межид Алимагомедов из селения Туруф, Рамазан Манафов и Казанфер Саидов из селения Тинит, Зейнутдин Рамазанов, Рафиз Шамсиев и Мухамедали Магомедов из селения Сиртыч, Исмаил Камбаров из селения Хурик, которые в данное время находятся на краткосрочном отпуске.

Поприветствовал участников СВО и поблагодарил их за достойное исполнение воинского долга глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

«Сегодня мы можем гордиться нашими героями, которые, не пожалев свои жизни, были на передовой с первых дней спецоперации. У нас в районе, как и по всей стране проходит частичная мобилизация, есть и добровольцы, которые готовы на защиту Родины и это очередной раз доказывает воинский и патриотический дух наших ребят. В годы Великой Отечественной войны около 4 тыс наших земляков ковали Победу вместе со всеми народами. И сегодня около 7 тыс. наших земляков участвуют в СВО, достойно выполняют поставленные задачи государством. Хочу отметить и наших героев- генералов — Рустама Мурадова и Эседуллаха Абачева, которые сегодня с честью и достоинством несут воинскую службу по защите интересов нашего государства», — сказал Магомед Курбанов.

Здесь же он вручил ордена Мужества — Зейнутдину Рамазанову и Казанферу Сеидову.

Обратился к участникам акции и депутат НС РД Алавудин Мрзабалаев. «Дорогие друзья, перед нами герои нашего народа, которые мужественно и смело поднялись против фашистской чумы. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит у стен славной исторической крепости, являющаяся символом мужества и достоинства табасаранского народа. Эти стены видели многих врагов, которые хотели покорить наш народ, но им не удалось. Пусть их подвиги послужат примером для последующих поколений, а если понадобиться, то каждый из нас готов стать на защиты нашей Родины», — отметил он.

Слова приветствия и поддержки наших военнослужащих и курса Президента России выразили выступившие на акции — председатель Общественной палаты района Алимирза Гасанов, председатель Союза женщин района Айханум Рашидова, от имени родителей участников СВО Назир Шамсиев и др.

Была показана и концертная программа с участием воспитанников школы искусств, а учащиеся школ прочитали стихи, продемонстрировали флешмоб в форме буквы Z, который стал символом наших войск участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Песни патриотической тематики исполнил, специально прибывший для участия на акции известный певец Лев Мурадханов.

От лица присутствующих участников СВО контрактник военной службы из селения Тинит Зейфутдин Рамазанов поблагодарил главу района за внимание, за организацию такого мероприятия в честь них и пожелал оставшимся на передовой бойцам вернуться на малую Родину целыми и невредимыми.

Кульминацией мероприятия стало развертывание на территории крепости Российского триколора огромных размеров — 40 на 20, доставленного специально для этой цели с Минмолодежи РД.