В Табасаранском районе прошел спортивный турнир памяти военнослужащих, погибших в зоне СВО

23 мая в селе Тинит Табасаранского района впервые прошли спортивные соревнования по волейболу, футболу и по перетягиванию каната, посвященные памяти воинов — уроженцев села, погибших в ходе специальной военной операции. Их четверо — Шихали Шихалиев, Курбан Уруджев, Замир Алисултанов и Нейбулла Шихалиев.

В турнире приняли участие 4 команды из сел Тинит, Туруф, Фиргиль и одна объединенная команда из сел Бурганкент и Хуряк.

Организовали турнир глава Тинитского сельского поселения Хизритдин Саидахмедов и имам мечети села Тинит Рагим Рагимов. В качестве спонсоров выступили односельчане – предприниматели, воины – контрактники и активисты поселения.

От имени руководителя муниципалитета Магомеда Курбанова на открытии турнира выступили руководитель Управления по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Низами Агаризаев и директор детско-юношеской спортивной школы №3 Садык Османов. Они отметили важность таких турниров для воспитания патриотизма, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни подрастающего поколения и как дань памяти героизма земляков.

В свою очередь Хизритдин Саидахмедов подчеркнул: «Этот турнир – дань бесконечного признания мужества и самоотверженности тех, кто заплатил самую высокую цену за защиту государственных интересов. Это начало еще одной доброй спортивной традиции в нашем сельском поселении. Принято решение проводить его ежегодно ко Дню Победы».

Трогательным было выступление отца погибшего солдата Замира Алисултанова, после которого участники церемонии почтили память павших земляков минутой молчания.

В торжественной обстановке победителей и призеров наградили заслуженными кубками, грамотами и денежными призами. Также денежными призами были отмечены лучшие игроки турнира.