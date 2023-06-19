В Табасаранском районе прошел международный турнир по смешанным боевым единоборствам

17 июня в Табасаранском районе, на территории крепости «Семи братьев и одной сестры», прошел профессиональный международный турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) Eagle FC 52.

Почётными гостями турнира были бывший чемпион UFC в лёгком Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов, боец смешанных единоборств, чемпион UFC Ислам Махачев.

В мероприятии также приняли участие глава Табасаранского района Магомед Курбанов, депутаты НС РД Алавудин Мирзабалаев, Сефер Алиев, президент организации Eagle FC Шамиль Завуров, главы соседних районов и городов, а также жители и гости района — любители данного вида спорта.

Поприветствовал всех присутствующих главный спонсор мероприятия, генеральный директор компании «Модернстрой-Атырау» Идрис Гаджибеков. Он поблагодарил администрацию Табасаранского района в лице главы Магомеда Курбанова за содействие в организации данного мероприятия.

За значительный вклад в социальную инфраструктуру района и оказываемую помощь в реализации крупных спортивно-массовых мероприятий на территории Табасаранского района Идрис Гаджибеков был награждён Почетной грамотой главы муниципалитета.

Главный бой за титул чемпиона организации в суперлегком весе состоялся между россиянином Анваром Чергесовым и казахским бойцом Русланом Туяковым. Поединок завершился победой Анвара Чергесова во втором раунде удушающим приемом.

Также в легком весе единогласным решением судей боец по смешанным единоборствам Багаутдин Абасов, уроженец Табасаранского района одержал победу над бойцом из Республики Беларусь Максимом Пугачевым.