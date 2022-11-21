В Табасаранском районе прошел Кубок Дагестана по волейболу

Вчера, 20 ноября, в спорткомплексе им. Мирзы Калукского финальными играми завершился Кубок Дагестана по волейболу среди мужских команд.

Соревнования были организованы Федерацией волейбола региона и администрацией Табасаранского района. Предыдущий розыгрыш Кубка состоялся 20 лет назад в 2002 году, после чего он надолго исчез из республиканской спортивной жизни. С инициативой возрождения популярного некогда турнира выступил глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

В борьбе за престижный трофей схлестнулись 6 волейбольных дружин. Это команды Табасаранского, Хунзахского, Хасавюртовского районов, молодежная сборная республики, г. Махачкалы и Цараки. В первый день соревнований состоялись игры в группах, после чего 4 команды прошли в стадию плэй-офф.

Первую пару финальной части соревнований составили команды Хасавюртвского и Хунзахского районов. В итоге в финал турнира пробились хасавюртовцы. Во втором полуфинале волейболисты Табасаранского района одолели со счетом 2:0 мастеров из Цараки.

Решающий матч турнира получился на редкость напряженным. Игра шла до ошибки и в итоге крепче нервы оказались у крепкой команды из Хасавюрта, которые и стали обладателями Кубка Дагестана. На втором месте- Табасаранский район, на третьем- Цараки, которая одолела в утешительном финале волейболистов из Хунзахского района.

«Волейбол одна из самых популярных игр в Табасаранском районе и проведение здесь соревнований такого высокого уровня будет способствовать дальнейшей популяризации этой прекрасной игры. Думаю, будет правильно, если в дальнейшем розыгрыш Кубка станет ежегодным и проводиться он будет именно здесь»,- сказал на церемонии закрытия турнира Магомед Курбанов.

Командам призерам были вручены медали соответствующих степеней, грамоты и ценные подарки. Отметили и лучших игроков по позициям- нападающего, разыгрывающего и защитника, а также MVP соревнований. Престижного приза зрительских симпатий удостоился капитан команды Табасаранского района Садык Османов.