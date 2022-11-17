Общество

В Табасаранском районе продолжается акция «Посылка солдату»

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Очередную партию посылок, в количестве 80 ящиков, для мобилизованных граждан и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, отправили из Табасаранского района на республиканский пункт сбора помощи.

Посылки были собраны школами муниципалитета с продуктами первой необходимости, теплые вещи, лекарственные препараты, средства гигиены и др. Кроме того, учащиеся положили в посылки письма военнослужащим, в которых они обратились к бойцам с тёплыми пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой.

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