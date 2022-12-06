В Табасаранском районе продолжается акция «Посылка солдату»

В рамках продолжающейся акции «Посылка солдату» очередные посылки из Табасаранского района были переданы землякам, находящимся в составе действующей армии в зоне СВО.

Акция проходит в рамках работы волонтерского штаба «Мы вместе», который организован по инициативе руководителя Табасаранского района Магомеда Курбанова.

На днях специальным рейсом было направлено около 200 посылок в Херсонскую область. Груз до места назначения был доставлен и его сопроводили заместитель главы администрации района по общественной безопасности Ринат Мирзабалаев и заместитель председателя Собрания депутатов района Яшар Абдулов.

«Спасибо и главе района Магомеду Курбанову, и всему нашему народу, что поддерживаете нас в этот сложный для нашей Родины момент. Мы обязательно вернемся с Победой», — сказали бойцы, находящиеся в зоне СВО.

Ранее, в действующие и участвующие в специальной военной операции подразделения армии России уже были отправлены посылки с продуктовыми наборами долгого хранения- средствами гигиены, теплой одеждой собранные учащимися школ района.