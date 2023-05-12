В Табасаранском районе по нацпроекту ремонтируют дорогу в крупный населенный пункт

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов ознакомился с ходом проведения капитального ремонта участка дороги Хучни-Хараг, на котором началась укладка асфальтового покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Ремонтируемый участок проходит от развилки дороги Хучни-Хараг до селения Хурик, его протяженность составляет 2,5 километров.

Автомагистраль является основным путем, ведущим в этот крупный населенный пункт, и проходит по склону горы. Учитывая большое население Хурика и напряженный трафик на этом участке дороги, необходимость ремонта назрела давно.

Обращения муниципальных властей к республиканским были услышаны, и после проведения необходимых процедур в феврале этого года подрядчики приступили к работе.

Как рассказал главе муниципалитета главный инженер Табасаранского ДЭП №33 Усман Алимирзаев, за это время дорожники провели подготовительные работы, на двух мостах заменили опорные плиты, уложили песчано-гравийную подушку, построили водоотводы, начали укладку асфальтобетонного покрытия. После этого будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Заказчику участок дороги должен быть сдан летом этого года.

«Дорога имеет большое значение для жителей Хурика. После завершения капитального ремонта они с комфортом смогут добираться до районного центра и других населенных пунктов», — сказал Магомед Курбанов.