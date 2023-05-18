В Табасаранском районе отметят юбилей композитора Касума Магомедова

Сегодня, 18 мая, руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов провел встречу с председателем правления Союза музыкантов Республики Дагестан, заслуженным деятелем искусств России Ханом Башировым.

Во встрече приняли участие заместитель главы Заур Мусаев, начальник Управления культуры Абдулвагаб Абдулов, директор Табасаранского театра Алимурад Алимурадов и директор школы искусств района Исмаил Исмаилов.

Участники встречи обсудили вопросы организации и проведения в муниципалитете мероприятий, посвященных юбилею известного табасаранского композитора Касума Магомедова.

Заслуженный деятель искусств РД, член Союза композиторов России ушел из жизни 21 июня 2017 года. В этом году ему бы исполнилось 80 лет. Он автор многочисленных сборников песен, музыкальных произведений. Композитор, чье имя вошло в духовное наследие Табасарана и Дагестана, посвятил свою жизнь музыке, сохранению дагестанской культуры, воспел родной край.

Участники встречи подчеркнули вклад Магомедова в развитие музыкального искусства республики и отметили, что проведение его юбилея в районе станет проявлением уважения к его памяти.

Было решено, что в рамках юбилея композитора пройдет республиканский фестиваль народного творчества «Мелодии Рубаса», вечер памяти юбиляра, официальное открытие мемориальной доски в честь Касума Магомедова в школе искусств Табасаранского района. Кроме того будут проведены мероприятия совместно с Табасаранским театром.

После озвученных решений Магомед Курбанов распорядился создать оргкомитет по празднованию юбилея с участием представителей министерства культуры РД, разработать программу фестиваля и других запланированных мероприятий.

В завершение встречи Хан Баширов поблагодарил Магомеда Курбанова за вклад в развитие культуры района, за возрождение фестиваля «Мелодии Рубаса» и поддержку в рассмотренных вопросах.