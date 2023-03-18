В Табасаранском районе открылся месячник субботников

По инициативе главы Табасаранского района Магомеда Курбанова сегодня, 18 марта, дан старт месячнику субботников в Табасаранском районе.

На первом общерайонном субботнике приняли участие коллективы всех организаций и учреждений муниципалитета, работники администраций сельских поселений, а также неравнодушные жители.

Заблаговременно за всеми организациями была закреплена отдельная территория для уборки по утверждённой схеме.Территории, прилегающие к зданиям организаций, были очищены от скопившейся за зиму сухой травы и листвы. Также была очищены от стихийных свалок обочины автомобильных дорог. Весь собранный мусор будет вывезен на мусорный полигон.

Как отметил 1 заместитель главы администрации Табасаранского района Рамис Османов: «На первом этапе уберем мусор, на дальнейших субботниках займёмся благоустройством территорий, покраской фасадов зданий и высадкой деревьев и кустарников».