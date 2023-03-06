В Табасаранском районе открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

6 марта в Табасаранском районе состоялось торжественное открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Торжественная церемония началась с Гимна Российской Федерации и продолжилось выступлением ознакомительного характера. Перед собравшимися в актовом зале Лицея Табасаранского района выступила Умият Маллакурбанова – ведущий эксперт ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».

Она также ответила на многочисленные вопросы заместителей по воспитательной работе и советников по воспитанию и напомнила, что Российское движение детей и молодёжи образовали по распоряжению Президента РФ Владимира Путина, а первое учредительное собрание прошло 20 июля 2022 года. Название «Движение Первых» было получено согласно голосованию на I съезде Российского движения детей и молодёжи прошедшем в Москве с 18 по 20 декабря.

Работа организации будет состоять в организации досуга, создании возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональной ориентации подрастающего поколения и детей.

Первичное отделение в Табасаранском районе открыто на базе Лицея Табасаранского района.

Руководителем наблюдательного совета районного отделения Всероссийского движения детей и молодежи будет глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

Завершилось мероприятие показом концертных номеров учащихся.

Источник: https://golostabasarana.ru/news/media/2023/3/6/v-tabasaranskom-rajone-otkryilos-pervichnoe-otdelenie-rossijskogo-dvizheniya-detej-i-molodezhi/